Gosens | i club interessati ci sono Manca l’offerta | la situazione ? TS

(Di martedì 4 luglio 2023) Robinnon rientra nella lista degli incedibili del”Inter, che sta difatti aspettando solamenteper il suo cartellino. Dalla Germania arriva il maggiore interesse per lui. Il punto delladi Tuttosport. ATTESA ? Robinnon è considerato dall’Inter come uno degli incedibili della squadra. Il suo nome è stato perciò messo sul mercato e per lui, secondo Tuttosport, hanno manifestato un certo interesse l’Union Berlino, il Wolfsburg e il Bournemouth. Dalla Germania arrivano perciò apprezzamenti, ma con essi non arriva anche. Almeno per il momento. Ilnerazzurro perciò attende e lo valuta almeno 15 milioni di euro. Fonte: Tuttosport -Stefano Pasquino Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

Ha certamente sbagliato qualche acquisto (Correa,), ma chi non lo fa, e pur tra ... La storia del calcio e dei suoiè del resto spesso legata più ai dirigenti che agli allenatori, che ......scorso agosto il giocatore era stato accostato anche all'Inter in un ipotetico scambio con. ... siamo entrati nella fase decisiva della trattativa con il via libera deltedesco. Ora deve ...Commenta per primo Per il dopo, l'Inter vuole Carlos Augusto del Monza. Che a sua volta tratta con Gagliardini e mette gli ... Inoltre ilbrianzolo è interessato al laterale della ...

Inter, Gosens in uscita: 3 i club interessati, valutazione di 15 milioni di euro fcinter1908

Il futuro di Robin Gosens è sempre più lontano dall'Inter: il tedesco è in uscita, con Marotta ha fissato il prezzo per l'esterno ex Atalanta ...La redazione di Sky Sport fa il punto sul mercato dell'Inter partendo da André Onana. Il Manchester United, che non ha ancora presentato un'offerta ufficiale per il portiere, ...