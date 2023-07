Goncalo Ramos possibile sostituto di Vlahovic | ecco quanto vale

(Di martedì 4 luglio 2023) La Juventus potrebbe perderein questa sessione di mercato; occhio alla possibilitàcomerivoluzione di mercato per la Juventus; l’arrivo di Giuntoli e la mancata qualificazione alla Champions League devono essere due punti da cui ripartire.(LaPresse)L’obiettivo della società bianconera è solo uno: mettere a disposizione di Allegri una rosa che possa competere, fino alla fine, per la vittoria del prossimo campionato. Dopo due stagioni senza vincere un trofeo, infatti, la Juve deve tornare ad essere quella squadra capace di dominare la Serie A dalla prima all’ultima giornata. Come detto, dunque, serve (probabilmente) una mini rivoluzione di mercato per rinforzare la rosa bianconera nel migliore dei modi; occhio ...

Senza diverse pedine chiave, come Gonçalo(capocannoniere delle qualificazioni) e Fábio Vieira (Giocatore del Torneo 2021), i lusitani hanno impiegato un po' di tempo per andare a regime, ma ...L'opzione più realistica è, che potrebbe lasciare il Portogallo per circa settanta milioni'. In uscita, invece, l'unico che potrebbe portare cassa allo United sarebbe Martial, ma il ...E poi i vari Bellingham, Saka,, Pedri, Gavi, Haaland, Kvaratskhelia. Torna alla mente un concetto espresso spesso da uno degli allenatori più significativi della storia recente del ...

Mercato estero, il Newcastle su Gonçalo Ramos | CIP Calcio in Pillole

L'Italia Under 19 ha debuttato agli Europei di categoria con un buon successo contro i padroni di casa di Malta. Un 4-0 netto, frutto di tre rigori ed un calcio di punizione, in cui ha spiccato la qua ...Il Benfica avrebbe abbassato il prezzo di Gonçalo Ramos, anche lui potrebbe essere un'opzione per il dopo Vlahovic, qualora la Juventus decidesse di cedere il serbo. Il ...