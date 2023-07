Giuntoli | prima visita alla Continassa e pranzo con Francesco Calvo Gazzetta

(Di martedì 4 luglio 2023) Cristianooggi ha vissuto il suo primo giorno. Ladello Sport racconta che l’ex direttore sportivo del Napoli è arrivato in tarda mattinata, hato il centro sportivo e poi ha pranzato con. “L’ex direttore sportivo del Napoli è arrivato nella tarda mattina, utilizzando un ingresso secondario, non consentendo così ai cronisti presenti di testimoniare il suo ingresso: l’ufficialità della nomina a neo responsabile dell’area sportiva bianconera è attesadel week end. Nessuna riunione operativa, solo saluti e prime presentazioni con dirigenti e dipendenti della società. Dopo averto le strutture all’interno del centro sportivo (campi di allenamento, palestra e uffici della ...

Mentreè giunto alla Continassa, noi ci si diletta con le allitterazioni: si sbava ... E navighiamo, cerchiamo, scrutiamo, esploriamo, seguiamo una pallida illusione, certi che,che si ......di queste è una trattativa che può realizzarsi a una sola condizioneSta per iniziare l'era... la cui seconda avventura juventina fin qui non ha ricalcato i fasti della, anzi. Il ...' Il Napoli è stata lasquadra a bussare alla porta del Sassuolo, per cui rientra ancora ... Aaspetta un lavoro più importante. Di sicuro uno come Bremer è incedibile. Neanche il ...Nelle scorse ore il procuratore Malu Mpasinkatu ha parlato della Juventus e dell'arrivo in bianconero del direttore sportivo toscano Cristiano Giuntoli. Dello stesso argomento hanno detto la loro opin ...Le prime ore di Cristiano Giuntoli alla Continassa sono state di puro contatto con il mondo Juve. Si tratta del primo dirigente che giunge sotto la Mole trovando la nuova struttura del club… Leggi ...