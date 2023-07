Giuntoli alla Juve | notizia dell’ultim’ora dalla Continassa | è successo in questi istanti!

(Di martedì 4 luglio 2023) Emergono novità sulla situazionentus. In merito al matrimonio che dovrebbe sbocciare ufficialmente nelle prossime ore, giungono infatti news d. Continuano a passare i minuti in casa Napoli ed in casantus, in attesa dell’ufficialità del passaggio didal club azzurro a quello bianconero. Il matrimonio fra il Ds toscano e la Vecchia Signora è infatti alle porte, ma a causa di piccoli cavilli non se ne ha ancora il definitivo annuncio. Nel frattempo, direttamente d, arrivano news importanti sull’ormai ex direttore sportivo del Napoli.è a Torino, quando arriverà l’ufficialità Stando a quanto riportato dredazione di TMW, Cristiano ...

L'avventura diJuve può dirsi comunque già cominciata. . 4 luglio 2023traccia per poi passarefase successiva che un direttore sportivo prende in mano per ... tuttavia, che la paternità dell'operazione resti al Napoli ed a quei dirigenti, come, Micheli e ...A "1 Football Club": "oggi è credibile il nostro calcioha fatto una scelta molto rischiosa. Dovrà rifondare un club" A "1 Football Club", ...fine, resta soltanto un pallido ricordo. ...

Cristiano Giuntoli alla Juventus, il primo giorno: ecco il suo piano per il calciomercato Corriere della Sera

Il mercato della Juventus si muove in direzione Manchester City, con Giuntoli che punta Laporte: tentativo per affidare ad Allegri un nuovo difensore ...Inizio il nuovo percorso di Cristiano Giuntoli alla Juventus: il dirigente ex Napoli è arrivato a Torino per i primi saluti ...