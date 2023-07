Giulia Tramontano |  si passa alla fase clou delle indagini | al via gli accertamenti sul feto

Leggi anche, parla Lucia Annibali: 'Non è mai colpa delle donne ma stop alla spettacolarizzazione dei femminicidi' Prescrizione, bocciato per 9 voti il 'lodo Annibali': sui social ...... inizieranno gli accertamenti tecnici su un computer trovato nell'abitazione di Senago, dove è avvenuto l'omicidio di. La giovane donna incinta è stata uccisa con numerose ...La vicenda ha ricordato da vicino uno dei casi di cronaca italiana più drammatici: il delitto di, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello con 37 coltellate ...

Omicidio Giulia Tramontano, sul pc trovato in casa analisi irripetibili Adnkronos

Giulia De Lellis si trova in vacanza in Grecia e ne approfitta per scattarsi qualche foto sexy in bikini, infiammando Instagram.Domani partiranno gli accertamenti tecnici sui contenuti del computer di Alessandro Impagnatiello, accusato di omicidio della fidanzata e del figlio in grembo. Verranno analizzati i contenuti scambiat ...