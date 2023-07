Giulia Tramontano | l’avvocato di famiglia | “Accertamenti anche sul feto”

"Siamo nella fase clou delle indagini". Lo dice a ilGiornale.it l'avvocato Giovanni Cacciapuoti che assiste la famiglia di, la 29enne incinta al settimo mese uccisa con almeno 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello lo scorso 27 maggio a Senago, alla periferia nord - ovest di Milano. La ...Leggi anche, parla Lucia Annibali: 'Non è mai colpa delle donne ma stop alla spettacolarizzazione dei femminicidi' Prescrizione, bocciato per 9 voti il 'lodo Annibali': sui social ...... inizieranno gli accertamenti tecnici su un computer trovato nell'abitazione di Senago, dove è avvenuto l'omicidio di. La giovane donna incinta è stata uccisa con numerose ...

Omicidio Giulia Tramontano, sul pc trovato in casa analisi irripetibili Adnkronos

L'imputazione per Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna incinta Giulia Tramontano, potrebbe diventare duplice omicidio. Attesi anche gli esami tossicologici sul veleno per topi ...