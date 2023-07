Giulia Salemi | Pierpaolo Pretelli e l' imprevisto in autostrada | ' Ci mancava solo questa'

(Di martedì 4 luglio 2023)hanno trascorso alcuni giorni da sogno sulle spiagge e, poi, la sera nei locali, di Saint - Tropez, in Francia . I due ex gieffini hanno documentato tutto con le ...

e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso alcuni giorni da sogno sulle spiagge e, poi, la sera nei locali, di Saint - Tropez, in Francia . I due ex gieffini hanno documentato tutto con le ...Che stia davvero pre prendere il posto di Sonia Bruganelli Per adesso nulla è certo, se non il ritorno dicon il suo tablet. Non soltanto il futuro televisivo, Paola ha anche ricordato ...Alla cena di gala, accolti dal direttore Massimo Borgnis e dal direttore editoriale Alfonso Signorini, si sono visti Milly Carlucci, Paola Barale, Simona Ventura,, Pierpaolo Pretelli, ...

Giulia Salemi, il video (esilarante) di Pierpaolo Pretelli: «Oggi scopriamo questo rarissimo esemplare» leggo.it

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso alcuni giorni da sogno sulle spiagge e, poi, la sera nei locali, di Saint-Tropez, in Francia. I due ex gieffini hanno documentato tutto con ...Paola Barale ha parlato del suo futuro in televisione. Un nuovo progetto per lei, ha annunciato: sarà opinionista al “GF VIP”