“Giù le mani dalle croci in montagna” | la proposta di legge di Fratelli d’Italia

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – Giù ledi vetta: lo chieded'Italia con unadidepositata a Montecitorio. Nei giorni scorsi ha scatenato non poche polemiche l'uscita dello scrittore Marco Albino Ferrari, dimissionario direttore editoriale e responsabile delle attività culturali del Cai (Club alpino italiano), sull'opportunità di non erigere nuovesulla cima delle montagne del Belpaese. Parolequali il presidente generale del Cai, Antonio Montani, ha preso le distanze bollandole come semplici "opinioni personali". E nonostante il chiarimento dello stesso Ferrari, il quale ha rimarcato di non aver mai chiesto la rimozione delle– "è un caso inventato", aveva detto" -, ben tre ministri del governo ...

Nonostante il chiarimento del dimissionario responsabile delle attività culturali del Cai, la proposta è stata depositata a Montecitorioledalle croci di vetta: lo chiede Fratelli d'Italia con una proposta di legge depositata a Montecitorio . Nei giorni scorsi ha scatenato non poche polemiche l'uscita dello scrittore Marco ...... magari allungando un braccio come a volerle coglierne uno, e costretti invece a restarcene a... La ricerca, il preludio a quanto è destinato ad avverarsi oppure no, è la strada dovein fondo ...... europee in particolare, oggi escluse dalla pacchia (400 miliardi all'anno, odi lì), perché i ... palesemente democratici, mai avrebbero abusato del possesso dei nostri dati in loro). In più, ...