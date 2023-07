Giro Donne 2023 | tappa di oggi Salassa-Ceres | orari | percorso | tv | streaming | favorite C’è la cima Coppi | sfida Van Vleuten-Longo Borghini?

(Di martedì 4 luglio 2023) Quintadella 34a edizione deld’Italia: sarà una frazione interamente in territorio piemontese, da. Le big non si potranno tirare indietro: ci sarà tanta salita.Probabilmente la frazione regina di questod’Italia: 105,7 chilometri e oltre 2500 metri di dislivello. Si comincerà con la salita di prima categoria del Passo del Lupo, che sarà anche la(10,1 km all’8,4% di pendenza media). Si scollinerà a 1407 metri di altitudine e si scenderà verso Courgné, dove ci sarà il traguardo volante. Finale che sarà ravvivato da due asperità: Vietti (12,6 km al 3,5%) e Sant’Ignazio (6,1 km al 6,6%) e un arrivo che sarà in leggera ...

A Borgo Val di Taro (PR) brilla il tricolore di Elisa Longo Borghini (Lidl Trek) che si prende il successo della quarta tappa delbattendo Veronica Ewers (Ef Education Tibco) e la maglia rosa Annemiek Van Vleuten (team Movistar). Si tratta della seconda vittoria alla corsa rosa che si aggiunge a quella del 2020 a ...

Prima vittoria di tappa italiana al Giro Donne 2023, arriva in quel di Borgo Val Di Taro il colpaccio per la campionessa tricolore Elisa Longo Borghini. Protagonista di una fuga a tre con la Maglia Ro ...