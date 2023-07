Giro Donne 2023 | nessuna frattura per Elisa Longo Borghini | domani deciderà se restare in gara

(Di martedì 4 luglio 2023) Il peggio è passato per fortuna. Una caduta terribile quella dinell’ultima discesa odierna al, poi l’azzurra si è rialzata, è arrivata al traguardo sulle sue gambe ed è andata subito in ospedale per effettuare dei controlli. La campionessa d’Italia non ha riportato fratture. Ad annunciarlo è la sua squadra, la Lidl-Trek: “Possiamo confermare che ha lasciato l’ospedale, dove è stata sottoposta ad una radiografia del bacino e della spalla destra, che ha escluso la presenza di fratture. Ha anche subito una scansione cerebrale, poiché ha battuto la testa durante l’incidente (sebbene senza danni al casco), che è risultata negativa”. E ancora: “si è sottoposta anche a visita neurologica, che ha escluso ulteriori conseguenze. Alla ...

Giornata sfortunata per Elisa Longo Borghini nella quinta tappa del. L'azzurra è caduta in discesa ed è arrivata al traguardo malconcia e con oltre sei minuti di ritardo. E' stato necessario condure la ciclista italiana in ospedale a Ciriè per dei ...

Ascolta L\'Articolo La campionessa d'Italia è rimasta vittima di un incidente in discesa nel finale della tappa odierna del Giro Donne (Salassa-Ceres, 105.6 km), subito dopo lo scollinamento al GPM ...