Giro di vite dei Carabinieri | 1 arresto e 6 denunce

(Di martedì 4 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Negli ultimi giorni, idel Comando Provinciale di Taranto, in tutta la provincia hanno intensificato l’attività di controllo al fine di prevenire e reprimere la commissione dei reati in genere. I militari dell’Arma, infatti, hanno arrestato una persona e denunciate altre 6, che a vario titolo si sarebbero resi responsabili di reati. Nello specifico: – idella Stazione di Taranto – Salinella hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un 75enne del posto presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia e calunnia. L’uomo, alla fine del mese di giugno, si è presentato in caserma per formalizzare una querela contro la moglie per “violazione degli obblighi famigliari” asserendo che la donna, si sarebbe allontanata volontariamente dall’abitazione coniugale. ...