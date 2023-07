Giovanni Apolone è il nuovo presidente OECI

Leggi su fmag

(Di martedì 4 luglio 2023) È, ex direttore scientifico dell’IRCCS ASMN di Reggio Emilia e da circa 8 anni direttore scientifico dell’Istituto nazionale tumori di Milano, ildella. L’elezione è arrivata in queste ore, ed è motivo d’orgoglio per tutta l’Italia., che segue alla direzione dell’il professor Thierry Philip dell’Institut Curie di Parigi, resterà in carica per tre anni e terminerà il suo mandato nel 2026. L’, acroninmo di Organisation of European Cancer Institutes (Organizzazione degli Istitui Europei per la lotta al Cancro), è attualmente considerabile la più grande rete mondiale nel suo genere. Nata nel 1979 come network europeo (da cui il nome) oggi conta circa 130 strutture nel mondo (compresi i 26 Stati ...