...2022 - 23 della Scuola di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza con ladei diplomi agli ufficiali del 50esimo corso superiore da parte del ministro Giancarloe del ...L'Italia non rinuncerà a nessun finanziamento del PNRR, diceLo scontro sul Piano ...delle opposizioni che accusano l'esecutivo di aver mancato le scadenze prefissate con l'UE per la...... la posizione nei giorni scorsi del ministero dell'Economia guidato dal leghista. "Non ...la smentita da parte di palazzo Chigi sulla voce circolata in mattinata di un accordo per la...

Giorgetti consegna diplomi a ufficiali Gdf Agenzia askanews

"Con sacrificio, dedizione e successo avete affrontato un impegnativo percorso didattico, raggiungendo un traguardo importante", ha affermato il ministro ...Se si cerca una giornata paradigma della situazione politica in Italia, quella di ieri è semplicemente perfetta. Sullo sfondo delle Comunicazioni ...