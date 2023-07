Giappone | via libera dell' Aiea allo scarico delle acque di Fukushima nell' oceano Pacifico

(Di martedì 4 luglio 2023) Viadall'Secondo l', il piano di Tokyo è in linea con gli standard di sicurezza globali. Grossi si è recato in prima persona inper presentare al primo ministro nipponico ...

Dopo due anni di monitoraggio e 140 pagine di rapporto, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha dato il suolibera al piano delper rilasciare nell'oceano Pacifico le acque contaminate della centrale nucleare di Fukushima . Lo ha reso noto la stessa Agenzia, indicando il progetto di Tokyo come ...

L'acqua di Fukushima sarà scaricata nell'Oceano: via libera dall'Aiea Sky Tg24

Le proteste di Pechino, Mosca e Seoul. L'ambasciatore cinese Wu Jianghao: "Tokyo dimostra poco rispetto per la scienza". Critiche anche dai pescatori locali ...Si tratta di circa 1,3 milioni di tonnellate di acqua usate per raffreddare il nocciolo della centrale nucleare di Fukushima a seguito del disastro del 2011 ...