Giancarlo Cattoni | “Il Frassinoro Summer Biathlon Festival ha tutte le credenziali per avere un grande futuro”

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) La quinta edizione del, andata in scena nella giornata di sabato 1 luglio, si è concluso con un successo organizzativo.al via ben tre campionesse del mondo (Dorothea Wierer, Samuela Comola, Hannah Auchentaller) e un totale di sei medagliati iridati rappresenta un indubbio motivo di vanto. Un’altra ragione di soddisfazione per chi ha saputo erigere l’evento è rappresentato dal fatto di aver garantito, per la prima volta nella storia, la diretta televisiva grazie alla WebTV Sport2u. Peraltro, la trasmissione è stata impreziosita dal commento di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, le voci storiche delin Italia. Soprattutto, gli organizzatori sono stati premiati da un’ottima risposta di pubblico. È piaciuto il nuovo format, con gara ...