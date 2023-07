Gian Maria Sainato | il naufrago gentile e elegante

(Di martedì 4 luglio 2023), 28 anni vive a Milano ma di origini Campane (è nato a Sapri, la città della Spigolatrice). È arrivato a Milano a 18 anni dove ha iniziato a sfilare e lavorare per i più importanti brand di moda Italiani e Internazionali. Negli anni ha partecipato a diversi programmi tv come "RI

Gian Maria Sainato: “Io pansessuale. Amo la persona, non il genere” Libero Magazine

Un ex dell'Isola dei famosi ha rivelato di essere in contatto con la produzione per partecipare alla prossima edizione del Gf Vip 8.Gian Maria Sainato al Grande Fratello Vip Il suo agente è già in contatto. L'ex maufrago su definisce pansessuale ...