Già vittima di stalking da parte dell' ex | una 33enne romena si è suicidata temendo il ripetersi di episodi di violenza da parte dell' uomo di

Appena cinque giorni fa, il 28 giugno , era andata a denunciare per stalking il suo ex compagno,condannato a 11 anni per violenze sessuali ripetute , lesioni e minacce di morte . Oggi la donna ...Il 28 giugno era andata a denunciare per stalking l'ex che avevafatto condannare a 11 anni per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte . Una ... al quale laera stata legata ...La moglie dellaaveva spiegato che la notte del 5 aprile 2021 era andata a dormire ed il mattino seguente il marito,in gravi condizioni di salute che stava seguendo una terapia ...

Un uomo già agli arresti domiciliari perseguita di nuovo l'ex compagna, lei si suicida RaiNews