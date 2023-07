Genoa | Sturaro non rinnova e saluta | “Sognavo un finale diverso | vado via a testa alta”

Leggi su sportface

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilè tornato a giocare in Serie A dopo una sola stagione di purgatorio, ma lo farà senza Stefano, che dopo aver vissuto diversi anni al Grifone, prima e dopo l’esperienza alla Juventus, non ha trovato l’accordo per il rinnovo e andrà via a parametro zero. Il centrocampista hato tutti, dall’ambiente alla società, con una lettera: “rvi in questo momento non è facile. Ma vi voglio abbracciare per un’ultima volta. Grazie per tutti i momenti passati insieme, saranno sempre una parte di me. Nella miaun, è inutile negarlo ma il calcio e la vita a volte ti fanno prendere delle strade differenti.via felice e a, consapevole di aver sempre ...