Generali | opzione Delfin da 3 miliardi La mossa costosa dei Del Vecchio

(Di martedì 4 luglio 2023) Il via libera dell'Ivass aper l'aumento delle quote in, ha decisamente scosso i mercati. Il titolo del Leone dopo la notizia si è letteralmente infiammato, chiudendo gli scambi in rialzo del 3,38% a 19,25 euro. Anche ai valori dei giorni precedenti un'eventualedella famiglia Delper stringere la presa surisulterebbe assai. Ma lariaccende il confronto con Mediobanca. Se la famiglia Del- si legge su Milano Finanza - decidesse effettivamente di salire a ridosso del 20% diAssicurazioni, partendo dal 9,7% attuale, dovrebbe sborsare circa 3. La notizia ha colto di sorpresa Trieste, dove non avevano avuto nessuna segnalazione della richiesta, ...

Se la famiglia Del Vecchio - si legge su Milano Finanza - decidesse effettivamente di salire a ridosso del 20% di Assicurazioni Generali, partendo dal 9,7% attuale, dovrebbe sborsare circa 3 miliardi. Francesco Gaetano Caltagirone, per esempio, che è sceso dal 9,9% al 6,4% di Generali per aver esercitato un'opzione put successivamente all'assemblea, potrebbe ricomprare azioni e chiedere anch'egli l'autorizzazione Ivass.

Il via libera dell'Ivass a Delfin per l'aumento delle quote in Generali, ha decisamente scosso i mercati. Il titolo del Leone dopo la notizia si è letteralmente infiammato, chiudendo gli scambi in rialzo del 3,38% a 19,25 euro.