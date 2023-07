Gatti con l’aviaria | 16 casi in Polonia | identificato il ceppo del virus | da chiarire le modalità del contagio

(Di martedì 4 luglio 2023) Il 20 giugno l’Ispettorato veterinario generale dellasi era espresso su alcune notizie che circolavano sui social riguardantididomestici infettati dall’influenza aviaria, dichiarando che non ci fossero prove né risultati di laboratorio che potessero confermare che i sintomi osservati negli animali fossero riconducibili al. Pochi giorni dopo, tuttavia, l’ente ha confermato che 9 degli 11analizzati erano risultati positivi proprio ad H5N1. Nel frattempo i contagi sono saliti a 16, e l’Istituto nazionale di ricerca veterinaria ha reso noto che ildelH5N1 in circolo è quello che è stato riscontrato più frequentemente negli uccelli nel Paese, denominato CH. Rimane tuttavia incerta la fonte dell’infezione: la rete globale ...

Gatti con aviaria in Polonia, identificato ceppo virus - Salute ... Agenzia ANSA

