Gas | in calo la bolletta di giugno

(Di martedì 4 luglio 2023) In leggera diminuzione lagas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di, segnando un -1,1% rispetto a maggio. Lo rende noto l'Arera in un comunicato. Ail prezzo della sola materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela è risultato pari a 33,14...

... sottolineando che l'aggiornamento complessivo per l'utente tipo, per i consumi del mese di giugno rispetto al mese precedente, è determinato interamente daldella spesa per la materia...La buona notizia è che, dopo il loro ripristino in bolletta, si registra un discretopari al 4,... peraltro migliorato fino ai livelli di quello destinato all'utenza del. Per quanto riguarda ...

Nell'anno scorrevole cala dell'8,9% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 lug - Leggero calo per la bolletta del gas in giugno, che scende dell'1,1% rispetto a maggio, secondo le comunicazio ...La spesa per il gas di una famiglia tipo scende dell'8,9% in un anno, sfiorando i 1.500 euro, con il valore della materia prima a giugno a poco più di 33 euro ...