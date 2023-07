(Di martedì 4 luglio 2023) Le spese per la materia prima gas Per il mese di2023 - fa presente l'Arera - 'il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è pari a 90,39 centesimi di euro per metro cubo, tasse ...

In leggera diminuzione la bollettaper la famiglia tipo in tutela per i consumi di, segnando un - 1,1% rispetto a maggio. Lo rende noto l'Arera in un comunicato. La componente del prezzo dela copertura dei costi di ..., bolletta a - 1,1% per i consumi diIn leggera diminuzione la bollettaper la famiglia tipo (con consumi medi didi 1.400 metri cubi annui) in tutela per i consumi di, ...Le spese per la materia primaPer il mese di2023 - fa presente l'Arera - 'il prezzo di riferimento delper il cliente tipo è pari a 90,39 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse'. Le spese per la materia ...

Gas: a giugno la bolletta cala dell'1,1%, spesa annua per famiglia -8,9% TGCOM

Gestione oculata ma anche capacità di leggere tra le righe di norme non sempre chiarissime ed in continuo mutamento. Succede a Zugliano dove la buona ...L’Arera comunica che c’è una leggera diminuzione della bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di giugno, con un calo ...