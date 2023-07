Alla luce dei dati Istat, che hanno fatto registrare a maggio aumenti medi dei biglietti aerei del 40% su base annua, ilper la sorveglianza dei, Benedetto Mineo, ha chiesto alle principali compagnie aeree "spiegazioni precise sulle dinamiche deie in particolare su determinate tratte che hanno ...AGI/Vista - "Ci auguriamo che l'inflazione continui a ridursi, e per questo abbiamo attivato ildelcon strumenti nuovi inseriti nel Decreto Trasparenza. Nel contempo ci auguriamo che la Banca Centrale Europea sia più cauta sui tassi interesse", le parole di Adolfo Urso, Ministro ...Accertata intesa anticoncorrenziale. L'Autoritàdella Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per oltre 4 milioni di euro otto società di ...via mail con indicazioni puntuali deifuturi ...

Garante prezzi, 'aumenti dei voli anomali su alcune rotte' - Economia Agenzia ANSA

Alle compagnie 10 giorni per chiarire. Al centro delle verifiche i prezzi dei biglietti di alcune tratte che collegano Roma e Milano, con Venezia, Palermo, Catania e Cagliari. La commissione il 20 lug ...Aumenti medi del 40% su base annua, sotto la lente in particolare le tratte che collegano Milano con Venezia, Palermo, Catania e Cagliari ...