Galtier non è più l’allenatore del Psg

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 luglio 2023) Christophe . Questa volta è ufficiale, scrive Le Parisien, anche se il club si rifiuta di diffondere (per ora) pubblicamente l’informazione. “Il PSG potrebbe decidere di fare un doppio colpo: annunciare la partenza del francese e sulla scia la nomina di Luis Enrique che è arrivato a Parigi martedì. Considerando che una conferenza stampa è già prevista per mercoledì alle 14 a Poissy, il nuovo centro di allenamento” Con un titolo in tasca ma una stagione deludente e segnata dagli affari extrasportivi (l’arresto per razzismo a Nizza),esce esausto dalla sua esperienza parigina, scrive Le Parisien e anche se è stato nella short list di Napoli e Marsiglia per tornare in servizio ed anche corteggiato dall’Arabia Saudita, potrebbe con ogni probabilità prendere un anno sabbatico o tornare al lavoro se una panchina si libera nella prossima stagione, in Francia o ...