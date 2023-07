Gad Lerner? Non è mio amico | lui Parenzo | parole pesantissime

(Di martedì 4 luglio 2023) "Non credo che con Gadsiamo amici". Davidlo dice a malincuore: l'esimio collega, penna storica di Repubblica passato oggi al Fatto quotidiano, fa parte dell'altra parrocchia ideologica: "Gad è del fronte a cui non piace la Zanzara. Ma all'epoca volevo fare il giornalista perché c'era il suo Pinocchio". Nella lunga intervista al Corriere della Sera, oltre a rivelare alcuni aspetti più privati e famigliari,ricorda i suoi esordi, nel mondo della sinistra giovanile ("Organizzavo i dibattiti alla Festa dell'Unità, mi notò Sandro Curzi, che aveva fondato Liberazione. Mi disse: 'Senti, ti va di fare qualcosa?'. Risposi: 'Guarda che nel partito mi considerano già un filo-americano'. Ribatté: 'Fai quello che vuoi'. Mi inventai una rubrica che si chiamava 'Hamburger e polenta, storie dal mitico Nordest'") e ...

... e questi qui non hanno Angelo Guglielmi, Stefano Balassone, Bruno Voglino, Enzo Biagi, nemmeno Michele Santoro e Giovanni Mantovani di "Samarcanda",di "Profondo Nord", Giuliano Ferrara ...Dopo arrivò anche. Un'esperienza irripetibile dove ho imparato tutto del mestiere. Nel 1980, proprio per Radio Popolare, intervista Sandro Pertini. Uno degli incontri più belli della mia ...È stato l'appello dialla manifestazione organizzata a Genova da Cgil e Anpi in occasione dell'anniversario dalla rivolta di piazza del 30 giugno 1960 contro il congresso del partito di ...

Parenzo, frase pesante su Gad Lerner: "Perché non siamo amici" Liberoquotidiano.it

"Il Paese dei Raccontatori": tutto pronto per la rassegna di teatro e musica promossa dal Comune di Empoli. Spettacoli per bambini e famiglie, oltre a Gad Lerner e Silvia Truzzi. Un programma ricco pe ..."L'Italia è governata da un erede del Msi e del Governo Tambroni, ci brucia questo, è inutile che lo nascondiamo, è una sconfitta cocente sulla quale dobbiamo riflettere, ma riflettere non basta, biso ...