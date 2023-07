Futura sposa attaccata da un pitbull insieme al suo cagnolino L’animale l’ha azzannata alle mani e alle gambe | “Nozze rovinate”

(Di martedì 4 luglio 2023) Un matrimonio ormai compromesso a causa di uno spiacevole (e pericoloso) incidente: una ragazza, Isabelle Payne, che tra qualche settimana convolerà a, è statada uncheferitae sulle. “Sono disperata. Mi devore tra poche settimane e dovrò cercare di coprire le ferite”: ha dichiarato in un video la giovane, amareggiata, che non avrebbe certo immaginato di presentarsi all’altare con cicatrici e ferite. Questa la dinamica dell’evento, riportato dal Daily Express e avvenuto sulla Gold Coast, nel Queensland, in Australia: lasposina stava passeggiando con la sua bassottina, Lola, quando i due si sono trovati di fronte ad un– che ...

e cagnolino sbranati da un pitbull, lei si salva per miracolo: 'Mi ha sfregiato, nozze rovinate' L'orango Zoe morta a 37 anni, lutto al Bioparco di Roma per la scimmia amica dei bambini ...La, insieme al suo cagnolino, è stata azzannata da un pitbull, ma al di là dei segni sul viso, le cose avrebbero potuto prendere una piega diversa. Isabelle Payne è una giovane...Il marchesino si sentirà stretto in una morsa e discuterà con la sua, del destino che i loro genitori hanno scritto per loro. Intanto Jana cercherà di tenersi lontana da lui e di ...

Futura sposa e cagnolino sbranati da un pitbull, lei si salva per miracolo: «Mi ha sfregiato, nozze rovinate» leggo.it

Quentin Tarantino ha smentito le voci che lo vorrebbero impegnato nello sviluppo di Kill Bill: 3, The Movie Critic sarà il suo ultimo film ...Victor Hugo Sosa, sindaco di San Pedro Huamelula a Oaxaca, in Messico, ha sposato il rettile caimano chiamato "Alicia Adriana", ieri, domenica 2 luglio, in un rituale che rispetta ...