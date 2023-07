Furgone sbanda e si capovolge | tragedia sfiorata in Irpinia

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta in contrada Baruso, sempre a Montella, per un incidente stradale che ha visto coinvolto unil qualeva e si ribaltava. L’uomo alla guida di 66 anni originario di Montella rimaneva ferito e veniva affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Montella, furgone sbanda e si ribalta AvellinoToday

