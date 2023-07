(Di martedì 4 luglio 2023) Sono quattro gli uomini denunciati dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria con l’accusa di incendio colposo . I Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi,un servizio di perlustrazione in aree extraurbane, sono stati attirati daldenso in località “Ciosso” a Motta San Giovanni (RC). Giunti sul posto immediatamente hanno sorpreso quattro uomini intenti a effettuare...

...a guadagnare qualcosa che supera lo standard dei tuoi coetanei ti fa capire che sei tu quella... Si sentiva la sua preoccupazione, ilche brucia continuamente e ti stressa l'anima. Gabriele ...Ma staiLa lasci perché Perché un giorno pensi di dover fare figli e allora mi tieni lì ... Giuseppe infatti confessa ai suoi amici del villaggio di provare qualcosa, una sorta di "" ......il politico che più sta soffiando suldella rivolta in Francia. Candidato alle ultime presidenziali, dove per un soffio ha sfiorato il ballottaggio con Emmanuel Macron, ma ne è rimastoa ...

Fuoco fuori controllo durante la pulizia di un terreno, in fumo 5 ettari di macchia mediterranea nel Reggino Gazzetta del Sud

Al buio si è tuffato nel laghetto del Parco delle Cave, ma poi non è più riuscito a uscire dall'acqua. L'episodio nella serata di lunedì 3 luglio, verso le 22. Sul posto sono intervenuti i vigili del ...L'emergenza è scattata oggi, 3 luglio alle 17,45. Sono arrivati in via Anconetta a San Giorgio delle Pertiche più mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri. Indagini in corso, si esclude la matrice d ...