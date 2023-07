Fukushima | per l' Onu il Giappone può versare nel Pacifico le acque

(Di martedì 4 luglio 2023) Si tratta di circa 1,3 milioni di tonnellate di acqua usate per raffreddare il nocciolo della centrale nucleare dia seguito del disastro del 2011

... accusando l'Aiea di non avere verificato in maniera indipendente la sicurezza dell'acqua di, mentreil Ppp (People Power Party) del presidente Yoon Suk - yeol, che nei mesi scorsi si è ...Il riversamento dell'acqua radioattiva nell'Oceano Pacifico, utilizzataraffreddare gli impianti della centrale atomica di, è in linea con gli standard di sicurezza dell'industria nucleare e avrà un impatto 'trascurabile' sull'ambiente. Lo ha detto l'Agenzia ...Il Giappone è pronto a scaricare nell'Oceano Pacifico oltre un milione di metri cubi di acqua radioattiva trattata, usataraffreddare i reattori nucleari della centrale dicolpita dallo ...

Fukushima, tutto pronto per il rilascio in mare dell’acqua usata nei reattori nucleari in meltdown Corriere della Sera

Il riversamento dell'acqua radioattiva nell'Oceano Pacifico, utilizzata per raffreddare gli impianti della centrale atomica di Fukushima, è in linea con gli standard di sicurezza dell'industria nuclea ...Il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi ha tenuto una conferenza stampa a Tokyo per annunciare la pubblicazione di un rapporto, condotto ...