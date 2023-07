Fukushima | l' Aiea dà il via libera allo scarico dell' acqua nell' oceano

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica () ha dato il via libera allo scarico nell'oceano delle acque della centrale di. Secondo l'agenzia, infatti, lo scarico "è in linea con gli standard di sicurezza dell'Onu" mentre l'...L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica () ha espresso parere positivo sul piano del governo giapponese per lo scarico in mare delle acque trattate dalla centrale di. Tutti i report intermedi dell'Agenzia avevano già avallato ...A 12 anni dall'incidente alla centrale nucleare di- stimato dagli esperti come la ... Il governo giapponese, che ha coinvolto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica () per ...

L'acqua di Fukushima sarà scaricata nell'Oceano: via libera dall'Aiea Sky Tg24

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha dato il via libera allo scarico nell'oceano delle acque della centrale di Fukushima. Secondo l'agenzia, infatti, lo scarico "è in linea con gli ...Milano, 4 lug. (LaPresse) - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha dato il suo ok al piano del Giappone di rilasciare nell'oceano l'acqua ...