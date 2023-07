Fukushima | Aiea | ok al rilascio di acqua radioattiva in mare

(Di martedì 4 luglio 2023) Il riversamento dell'nell'Oceano Pacifico, utilizzata per raffreddare gli impianti della centrale atomica di, è in linea con gli standard di sicurezza dell'industria ...

L'promette trasparenza e che continuera' la revisione della sicurezza nella fase dello scarico delle acque... il Partito Democratico di opposizione ha definito "vuoto" il rapporto presentato oggi, accusando l'di non avere verificato in maniera indipendente la sicurezza dell'acqua di, mentre ......atomica di, è in linea con gli standard di sicurezza dell'industria nucleare e avrà un impatto 'trascurabile' sull'ambiente. Lo ha detto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ()...

Il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi ha tenuto una conferenza stampa a Tokyo per annunciare la pubblicazione di un rapporto, condotto ...