Fugge in bici | ma il cane Tenai scova mezzo chilo di hashish “Roma” tra i cespugli | arrestato 29enne

(Di martedì 4 luglio 2023) Bergamo. Spacciavagirando innella zona della stazione. Lunedì pomeriggio gli agenti della polizia locale di Bergamo, grazie anche al fiuto del, hannoun nigeriano di 29 anni. I poliziotti hanno notato l’uomo sulla sua due ruote nera, che si aggirava nel quartiere con fare sospetto e con un sacchetto nero sul manubrio. L’hanno così seguito, ma quando si è accorto di essere pedinato ha accelerato cercando di darsi alla fuga. La pattuglia però non ha desistito e lo straniero si è diretto verso via Autostrada, dove all’altezza della Coop ha imboccato un vialetto isolato e ha lasciato il sacchetto in uno. Gli agenti l’hanno fermato venti metri dopo e ilha subito fiutato l’odore di sostanza stupefacente sulle sue mani. Sono ...

