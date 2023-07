Frattesi verso l’Inter | accordo con il Sassuolo | news calciomercato

(Di martedì 4 luglio 2023) Il centrocampista emiliano ad un passo dai nerazzurriha Davidein pugno. I nerazzurri, dopo aver raggiunto l’verbale con il, secondo quanto riporta Sky Sport, contano di chiudere l’operazione nelle prossime ore nonostante il tentativo forte del Milan. I rossoneri, infatti, martedì a pranzo hanno incontrato i neroverdi e l’agente del calciatore: tentativo concreto, ma hanno compreso che il margine di manovra era limitato visto l’tra Inter e. Anche il Napoli ha provato a inserirsi chiedendo informazioni per il giocatore, ma gli emiliani avevano dato la loro parola ale il giocatore (che gradisce da tempo questa destinazione) aveva espresso la sua priorità. Operazione che dovrebbe essere chiusa in prestito con ...

Davide Frattesi sta per vestire la maglia nerazzurra dell' Inter. Gli uomini di mercato del club meneghino hanno accelerato improvvisamente per il centrocampista del Sassuolo, interrompendo lo stallo ...