L'Inter ha Davidein pugno. I nerazzurri, dopo aver raggiunto l'accordo verbale con il Sassuolo, secondo quanto riporta Sky Sport, contano di chiudere l'operazione nelle prossime ore nonostante il tentativo ...Quel che credo è che questa potrebbe essere la settimana decisiva per" Sviluppi sulla ... Le dichiarazioni di Osimhen sono d'amore sincerola piazza ma, come insegna il caso Tonali, ......di parte fissa più variabili fino a 80) che la società di via Aldo Rossi sta già dirottandoi ... Davide. PULISIC DICE NO AL LIONE: VUOLE IL MILAN CONTATTO - Nella giornata di oggi ...

Frattesi verso l'Inter, accordo con il Sassuolo: news calciomercato Adnkronos

Davide Frattesi sta per vestire la maglia nerazzurra dell' Inter. Gli uomini di mercato del club meneghino hanno accelerato improvvisamente per il centrocampista del Sassuolo, interrompendo lo stallo ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...