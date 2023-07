Frattesi si avvicina alla Roma | ma c’è anche il piano B

MILANO - Lukaku prima di. Questa la linea dell'Inter che fornisce così una sorta di 'assist' alla Roma , pronta a lanciare il proprio assalto al centrocampista del Sassuolo per riportarlo a Trigoria approfittando ( ...Intanto Inter e Sassuolo, indipendentemente da, sono pronte a definire l'affare Mulattieri: l'ex attaccante del Frosinone siai neroverdi, con i vicecampioni d'Europa pronti a ...18.15 - In Serie B il Palermo siall'attaccante del Frosinone, Roberto Insigne . 17.45 - ... 11.09 - A casa Milan è arrivato Beppe Riso, agente, tra gli altri, di Tonali,e Maldini ( ...

La Roma si avvicina a Frattesi: tutte le cifre dell'offerta al Sassuolo Corriere dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Passano i giorni, il ritiro si avvicina e Sergej Milinkovic Savic è sempre lì. Per la gioia dei laziali e di tutti quelli che capiscono qualcosa di calcio. Il serbo, per i ...Dopo settimane di voci, ora il Milan fa sul serio e ci prova per davvero per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo su cui hanno messo gli occhi anche Juventus, Roma e soprattutto Inter: nella..