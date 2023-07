Frattesi? Non solo | chi è l' uomo che sta tenendo in scacco il mercato italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Giovanni Carnevali sembra uno di quei cantanti da hit estiva: si eclissa durante l'anno per preparare il tormentone da ombrellone, che paga bene assai. Non c'è estate che non diventi virale, che non sia il divo sul palcoscenico del. La canzone stavolta è dedicata a, segnalato nel testo come l'amore più conteso dalle grandi d'Italia. Anche d'Europa a dir la verità, ma in questo caso l'amore non è corrisposto. Chissà se è davvero così desiderato, ma il mistero tiene in piedi uno show in perenne diretta televisiva. Non c'è volta che Carnevali rifiuti un intervento ai microfoni perché un ritornello, per entrare nella testa, va canticchiato: «costa 35-40 milioni» e, beh, «se qualcuno arriva con questi soldi chiudiamo anche stasera». Nessuno parla più di Carnevali perché nessuno ha la stessa capacità di ...