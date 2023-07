Frattesi-Inter | l’agente di Mulattieri lascia la sede | chiusura vicina ? SI

(Di martedì 4 luglio 2023)di Samuelehato ladell’dove è rimasto solamente Giuseppe Riso, agente di Davide. La! A riferirlo è SportItalia.di Samuele, Busardò, è uscito dalladell’ma non ridichiarazioni. Giuseppe Riso, agente di Davide, è ancora all’no dellanerazzurra. Si attende anche la sua uscita. Ma la trattativa è in volata per la. Queste le novità di SportItalia.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

Il punto della situazioneAbbandonata definitivamente la pista Davide, ormai ad un passo dal vestire la maglia dell', come scritto su Calciomercato.it, il Milan sta concentrando tutti i ...12 Per unche sfuma, c'è un Kamada che si scalda. La Roma rinuncia al gioiello delle sue giovanili ormai a un passo dall'per poco meno di 32 milioni. Il club giallorosso era arrivato a offrire 30 ...Il Sassuolo oggi è stato impegnato con l'per la trattativa della cessione di Davideai nerazzurri e non si è parlato di Federico Casolari classe 2003 che piace molto a Laneri e ...

Inter-Frattesi si chiude entro 24 ore: accordo verbale con il Sassuolo La Gazzetta dello Sport

L’arrivo di Giuntoli alla Juventus, l’attesa in casa Inter per Frattesi e Lukaku, le trattative in casa Milan dopo l’addio ufficiale di Tonali. È ufficialmente entrato nel vivo anche il calciomercato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...