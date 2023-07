Frattesi | Inter distratta su altri fronti | la Roma entra in tackle ? CdS

(Di martedì 4 luglio 2023)aspetta la sua prossima squadra: sarà l’o la. I nerazzurri, al momento sono impegnati su altre piste, rischiano di farsi sorpassare da Tiago Pinto A DUELLO ? Davideè l’uomo dell’estate. Il suo nome continua a fare breccia tra, che se lo contendono per portarselo a casa. Il ragazzo, al momento, è in vacanza in Sardegna in compagnia di amici e famiglia. Si diverte e si allena con un preparatore personale per farsi trovare pronto appena il Sassuolo darà l’OK al trasferimento. Ma in quale squadra? L’, chiuso Brozovic, non ha ancora affondato e valuta già altre alternative, con un’opzione in più. C’è forte ladi Pinto. Il Ceo giallorosso non ha alzato l’offerta dai 30 milioni avanzati un mesetto fa. Ma ...

Pioli al Milan: datemi. Per la mezzala si prova a superare l', a caccia di crediti per poter fare mercato in Italia. Sì, ascolteremo i dialoghi del VAR: audio pubblici, via libera. ......euro che sarebbero ossigeno per le casse dell'ma che forse non sarebbero sufficienti a foraggiare tutto il mercato programmato dalla dirigenza interista Obiettivi in entrata: Lukaku e...Le parole di Stefano Agresti, procuratore di Davide, sul futuro del centrocampista del Sassuolo. I dettagli Stefano Agresti, procuratore di Davide, ha parlato a Radio Radio Mattino del futuro del centrocampista del Sassuolo. LE PAROLE ...

Il centrocampista del Sassuolo è un obiettivo, ma non una priorità. L’Al-Hilal ha contatto l’argentino Il Messaggero – Mancano meno di sette giorni all’inizio del ritiro e José Mourinho non ha ancora ...Dopo settimane di voci, ora il Milan fa sul serio e ci prova per davvero per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo su cui hanno messo gli occhi anche Juventus, Roma e soprattutto Inter: nella..