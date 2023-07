Frattesi | già il giorno delle visite? I dettagli dell’affare col Sassuolo

(Di martedì 4 luglio 2023) Davidesarà molto probabilmente un nuovo giocatore dell’Inter, lo conferma anche l’agente Giuseppe Riso all’uscita dalla sede. Gianluca Di Marzio spiega i– Davidee l’Inter hanno l’accordo per un contratto di 5 anni a 2.8 milioni di euro a stagione. Con ilè stata trovata la quadra con un prestito con obbligo di riscatto a 26/27 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri valutato 6. Probabilmente ci saranno anche ulteriori bonus. Lemediche del calciatore potrebbero essere già venerdì. Fonte: gianlucadimarzio.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...

...eci sarebbe un accordo di massima. Non c'è la firma, non c'è nessuna ufficialità, ma non c'è nemmeno nessuna smentita. La notizia c'è! E fa il paio con quella dell'affare, praticamente...L'INCONTRO CON IL MILAN - Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com Milan e Sassuolo si sono incontrati oggi a pranzo, ma non hanno affrontato il tema, perché il centrocampista aveva...Fagioli e Miretti per esempio sonodella Juventus '. 'essendo del Sassuolo, che è società di mezzo, risulta un pezzo pregiato ', ha continuato Laudisa. ' Ma non dobbiamo lamentarci, ...