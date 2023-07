Frattesi | doppio incontro Inter e Milan in 48 ore per il Sassuolo!

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 luglio 2023)appuntamento del Sassuolo per, prima con l’e poi con il. Giornata dunque che potrebbe essere chiave per la risoluzione del Derby di mercatoAPPUNTAMENTO ? Inizio settimana ricca di impegni per il Sassuolo, che è coinvolto appieno nel Derby di mercato traper Davide. Come riferisce Gianluca Di Marzio.com, Carnevali ha prima incontrato il club nerazzurro nella giornata di lunedì 3 luglio, mentre oggi toccherà ai cugini. In serata potrebbe dunque esserci importanti sviluppi sullo stato della trattativa. Vediamo chi alla fine accontenterà club e giocatore.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...