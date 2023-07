(Di martedì 4 luglio 2023)rimane sempre un obiettivo dell’Inter, ma il suo arrivodalla cessione di. Intanto, ilsi prepara ad incontrare Sassuolo e Riso CORSA ? Si infiamma la corsa per Davide. L’Inter rimane la preferenza per il giocatore, ma il club nerazzurro al momento non può chiudere l’affare poiché la grana arrivata da Brozovic non basta Serve la cessione di. A riferirlo Claudio Raimondi di Sport Mediaset. L’accordo col Sassuolo da 23 milioni più Mulattieri si è infatti congelato, visti i soli 18 milioni ricavati dall’addio di Brozo verso l’Al-Nassr. Ora ilprova ilè previsto un incontro a tre: Furlani, AD rossonero, Carnevali, AD Sassuolo, e Beppe Riso, agente del ragazzo. La proposta ...

Nonsolamente da Tiago Pinto , ma anche dagli altri club che stanno aspettando il miglior offerente. Come il Sassuolo che ha messo in venditae attende un'offerta congrua dell'Inter: ...In attacco tuttodalla possibile cessione di Victor Osimhen che se dovesse lasciare Napoli ... Romelu Lukaku e Davide. Per il belga è pronta un'offerta da 30 milioni di euro (prestito ...Perinvece ne servono almeno 40. Marotta ci pensa, ma non troppo. Tuttoda Onana, o quasi. L'ipotesi B pare adesso la più ...

Frattesi dipende da Onana e oggi il Milan tenta il sorpasso - SM Inter-News.it

Per Frattesi si cerca lo sconto. Dybala, c'è la corte degli arabi - Il Messaggero - Meno di una settimana al raduno e José Mourinho non ha ancora il centrocampista e l’att... - Marione.net - La Contro ...Il centrocampista del Sassuolo è un obiettivo, ma non una priorità. L’Al-Hilal ha contatto l’argentino Il Messaggero – Mancano meno di sette giorni all’inizio del ritiro e José Mourinho non ha ancora ...