Frattesi all’Inter ma sorride anche la Roma | la cifra della rivendita – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 luglio 2023)si trasferirà dal Sassuolo, ma a festeggiare c’èil Sassuolo. Questo perché i giallorossi hanno una percentuale sulla futura (ormai prossima)del centrocampista. IL TERZO INCOMODO – Davideè un prodotto del settore giovanile, che incassa dalla cessione dal Sassuolo. Rispetto alle cifre indicate in serata, durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Gianluca Di Marzio indica in 9.6 milioni di euro il 30%percentuale sulla futuraper la, più un milione e mezzo nel caso in cui tutti e cinque quelli di bonus si concretizzino. E la, in aggiunta, era pronta se l’Inter e il Milan non avessero ...