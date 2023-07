Frattesi all’Inter | l’agente | “Siamo molto vicini | era la prima preferenza di Davide”

(Di martedì 4 luglio 2023)è ormai a un passo d, come confermato daldel centrocampista, Giuseppe Riso, all’uscita dalla sede nerazzurra: “. Le società troveranno loro l’accordo, credo siano dettagli. Grande soddisfazione? Sì,ci teneva tanto, ora le società finiscono le ultime cose e poi diamo l’ok finale. Se ha sempre voluto l’Inter? Diciamo che la suaè quella”. Le trattative si dovrebbero concludere sulla base di 25 milioni di euro, sommati agli 8 milioni valutati per il cartellino di Samuele Mulattieri. SportFace.

