Frattesi all' Inter Accordo verbale col Sassuolo | ma i tifosi insorgono

(Di martedì 4 luglio 2023) Come riportato da La Gazzetta dello Sport , tra i due club sarebbe già stato raggiunto unsulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro . La carta in ...

Davideè vicinissimo'Inter . I nerazzurri sarebbero pronti a chiudere l'affare con il Sassuolo per sbarazzare la nutrita concorrenza e porre fine al tormentone di questo avvio di calciomercato ...Oltre'articolo: ', l'Inter sta per aggiudicarsi un altro Derby sul mercato',L'Inter ha Davidein pugno. I nerazzurri, dopo aver raggiunto l'accordo verbale con il Sassuolo, secondo ... ma gli emiliani avevano dato la loro parola'Inter e il giocatore (che gradisce ...

Frattesi all'Inter, chiusura a un passo: al Sassuolo 25 milioni e ... Goal.com

Un affare da 35 milioni tra parte fissa, bonus e contropartita tecnica Si parla di 20 milioni di euro, più 5 di bonus per arrivare a 25. In più, il cartellino dell'attaccante… Leggi ...Nell’episodio di oggi ancora tanto calciomercato, con l’arrivo imminente di Frattesi, la polemica Brozovic e non solo.