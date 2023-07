Frangia corta estate 2023 | copia il glam look di Camila Cabello

(Di martedì 4 luglio 2023)come quella di? Attenzione però alla forma del viso che deve essere morbida e simmetrica (foto: Instagram/@) Inanche le star hanno voglia di leggerezza. E a quanto pare la conquistano a partire dalla chioma. Come ha fatto in questi giorni. La cantante di origini cubane ha, infatti, deciso di accorciare la sua lungaa tendina. E il risultato è decisamenteour. Soprattutto considerando che, molto probabilmente, ladella popstar latina non vedeva un paio di forbici dal lockdown del 2020. Ovvero da quando si era fatta tagliare i capelli dalla madre con risultati alquanti discutibili. Ma all’epoca , ...

... per l'estate 2023 viene reinterpretato in chiave, che sfiora di poco le linee della mascella. Come renderlo ancora più di tendenza Abbinandolo ad una micro, altra tendenza da provare ...Lapuò essere adatta a tutti i tipi di volto, ma c'è bisogno di alcuni piccoli accorgimenti sul tipo da scegliere in base al proprio viso:, sottile e simmetrica: questa si ...Credit: @florence.hair via Instagram " Il French bob conRagazze, non abbiamo finito. Abbiamo selezionato per voi i migliori tagli per capelli mossi medi e lunghi. Girate pagina e ...

Da sapere prima di fare la frangia cortissima punk Cosmopolitan

La frangia corta non sta bene a tutte ma solo a chi ha un viso morbido e simmetrico come quello di Camila Cabello che l'ha scelta per l'estate ...Una nuova tendenza capelli moderna, sbarazzina e originale che sta spopolando dopo la proposta di Chiara Ferragni ...