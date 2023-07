Francia | raccolta fondi | oltre 1 milione per l' agente e 210mila per Nahel

(Di martedì 4 luglio 2023) Dopo migliaia di arresti, 5mila veicoli incendiati e 45mila poliziotti schierati, le proteste insi sono infiammate nuovamente a causa dellaper l’francese che la settimana scorsa ha sparato e ucciso il 17enne. Infatti le donazioni per la famiglia dell'hanno superato ildi euro. Invece il fondo di donazioni perha ricevuto una cifra di gran lunga inferiore, poco più dieuro. L’iniziativa è stata promossa sul sito Gofund.me da Jean Messiha, controverso editorialista di estrema destra vicino a Eric Zemmour, il polemista candidato presidenziale nell’ultima corsa per l’Eliseo. La mossa ha suscitato la condanna di numerosi politici di centro e di sinistra, che lo hanno ...

... dove le percentuali sono comunque abbastanza basse e si attestano al 25,8% per la, 26,2% ... Challenge 2023 ha un focus sullafondi ma offre, inoltre, diverse opportunità ai beneficiari ...... dove le percentuali sono comunque abbastanza basse e si attestano al 25,8% per la, 26,2% ... Challenge 2023 ha un focus sullafondi ma offre, inoltre, diverse opportunità ai beneficiari ...Lae la 'democrazia stessa' venivano attaccate nei giorni delle rivolte, ha detto. Nel frattempo, unafondi 'ingiuriosa' organizzata per la famiglia dell'ufficiale di polizia che ha ...

Francia, chi specula sulle proteste WIRED Italia

L'età media delle 3.354 persone arrestate nell'ultima settimana era di 17 anni, ha detto il ministro dell'Interno Gerald Darmanin.Da Lione ad Angers, ronde squadriste scendono in strada contro i dimostranti, per lo più di origine araba. Spuntano i video ...