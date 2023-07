Francia | nel caos delle proteste spuntano i fascisti organizzati in bande per alimentare le violenze

Luigi IX, re difondò una cittadella e fece arrivare i francescani. Una statua è stata posta in suo onorechiostro del convento. Dal 1650, i francescani hanno accolto qui i pellegrini che,...Sono state 72 le persone fermate nella notte in, 24 solo nella regione di Parigi,contesto dei disordini esplosi dopo la morte del 17enne Nahel. Il dato sui fermi nella notte tra ieri e oggi è stato confermato dal ministero dell'Interno ...2022, i principali importatori di prodotti cinesi al gallio sono stati Giappone, Germania e ... I principali importatori di prodotti al germanio sono stati Giappone,, Germania e Stati Uniti. ...

Alta tensione in Francia, 500 arresti nella notte AGI - Agenzia Italia

Ancora disordini in Francia e resta altissima la tensione dopo la morte di Nahel, il diciassettenne ucciso da un poliziotto a Nanterre. Sono state settantadue, le persone fermate nella notte in Franci ...Da Lione ad Angers, ronde squadriste scendono in strada contro i dimostranti, per lo più di origine araba. Spuntano i video ...