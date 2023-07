Francia nel caos? Basta lezioncine | oggi l' Italia è un modello

(Di martedì 4 luglio 2023) Dopo la drammatica morte del giovane Nahel, nella banlieu parigina, durante un controllo stradale, ladelle periferie è esplosa. I giornalini e la sinistra sembrano in imbarazzo, forse perché a Parigi non governa “la Destra” e non capiscono più dove sono i buoni e i cattivi. Tutto è confuso. Il loro solito schema ideologico non funziona. Consideriamo il dramma da cui tutto è nato: la morte di Nahel. Ieri Manuel Valls, primo ministro e ministro dell'Interno durante la presidenza del socialista Hollande, a proposito della legge sull'uso delle armi da parte della polizia, ha dichiarato al Corriere della sera: «L'abbiamo preparata e votata noi della sinistra di governo rispondendo alle richieste dei poliziotti spesso minacciati da auto che non si fermano all'alt». Poi ha aggiunto: «L'agente (che ha sparato, nda) è stato subito incriminato e ...

Lanon abbassa la guardia, nonostante la rivolta che ha infiammato il paese sembra sia meno ... Il presidente francese Macron ha visitato a sorpresa la caserma Bessieres45 arrondisment, ...Vero,regno sabaudo il mare c'era eccome, ma l'intingolo con il pesce salato reso in forma di ... in particolare, l'anchoïade si è diffusa nella cucina occitana e del Sud della(anchoïade ...... +393453199734 L'AUTORE MATTEO FAIS nasce a Cagliari,1981. È scrittore e agitatore culturale, ... Related posts: PER CAPIRE QUEL CHE STA AVVENENDO IN, LEGGETE "GUERRIGLIA" DI LAURENT ...

Alta tensione in Francia, 500 arresti nella notte AGI - Agenzia Italia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...FRANCIA - Le violenze dei giorni scorsi hanno provocato danni per almeno 20 mln di euro ai trasporti pubblici dell'Ile de France, regione in cui si trova Parigi. E' la prima stima dell'autorità che ge ...