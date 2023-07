Francia | Gozi Re | ' ingiusto dire integrazione fallita | Macron il primo a dare risposte'

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug (Adnkronos) - "Dobbiamo trarre delle lezioni da quanto sta accadendo in: la prima è di evitare la costruzione di quartieri ghetto, la seconda è di garantire la diversità a scuola. Continuare, poi, a lavorare contro il razzismo: c'è, infatti, un elemento di discriminazione contro cui questi ragazzini reagiscono. Bisogna, infine, insistere sulla cittadinanza, sull'adesione ai valori repubblicani e costituzionali: la Costituzione viene prima della Bibbia e del Corano”. Lo ha detto Sandroin un'intervista al 'Tempo'. “In- ha aggiunto l'eurodeputato di Renew Europe, eletto con la lista Renaissance del presidente- sta di nuovo succedendo quello che è accaduto in certi momenti ormai da almeno 30 anni: il malessere che questi giovani esno è piuttosto antico. ...

Ultimo'ora: Francia: Gozi (Re), 'ingiusto dire integrazione fallita ... La Svolta

Roma, 4 lug (Adnkronos) – "Dobbiamo trarre delle lezioni da quanto sta accadendo in Francia: la prima è di evitare la costruzione di quartieri ghetto, la seconda è di garantire la diversità a scuola.