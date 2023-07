Francia | anche ragazzini tra gli arrestati per aver dato fuoco o aggredito poliziotti

Luigi IX, re difondò una cittadella e fece arrivare i francescani. Una statua è stata ... Gesù non si limita a chiedere fiducia, chiede amoree proprio quando ho fatto esperienza della ...ragazzini di 12 o 13 anni sono stati arrestati per aver aggredito le forze dell'ordine e ... Lae la 'democrazia stessa' venivano attaccate nei giorni delle rivolte, ha detto. Nel frattempo,...È chiaro che l'asse popolari - socialisti non regge più emolti liberali sono insofferenti. ... Immigrazione, a maggior ragione dopo i fatti della, che segnano il fallimento di un modello ...

Sesta notte di tensione, Macron ai ministri: "Garantire la calma". La nonna di Nahel: "Fermatevi" - Sesta notte di tensione, per ora 49 fermi. Situazione più tranquilla che nelle notti precedenti - Sesta notte di tensione, per ora 49 fermi. Situazione più tranquilla ch RaiNews

Alla vigilia del debutto della collezione Haute Couture di Julien Dossena per Jean Paul Gaultier, i due stilisti parlano di libertà, nostalgia e sociologia visionaria. E di moda vera per persone vere ...Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato di situazione preoccupante in Francia, dove continuano i disordini dopo la morte di un automobilista di 17 anni, che si è rifiutato di adempiere alle ...